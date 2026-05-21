PKK'li Yönetici: Öcalan'ın yasal statüsü tanınmadan süreç başarılı olamaz

PKK Merkez Komite Üyesi Helin Ümit, Türkiye'deki barış ve çözüm sürecinin tek taraflı adımlarla ilerleyemeyeceğini ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın statüsünün yasal olarak tanınması gerektiğini belirtti.

Medya Haber televizyonunda yayınlanan Özel Program’da konuşan Helin Ümit, PKK lideri Öcalan’a dair statü tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı barış sürecinin tek taraflı adımlarla ilerleyemeyeceğini kaydeden Helin Ümit, Öcalan'ın statüsünün yasal olarak tanınması gerektiğini vurguladı.

İmralı üzerindeki tecrit halinin devam etmesinin ve Öcalan'ın durumuna dair son iki aydır süren sessizliğin derin bir güvensizlik yarattığına dikkat çeken Ümit, sürecin rotasının düzeltilmesi için Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün "ilk şart ve adım" olduğunu vurguladı.

Helin Ümit, stratejik değişimleri yönetebilecek, silahlı mücadeleyi demokratik ve yasal mücadeleye dönüştürebilecek tek kişinin Öcalan olduğunu ifade etti.

İktidarın ve Türkiye'deki siyasi partilerin tutumuna yönelik sert eleştirilerde bulunan Helin Ümit, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son dönemdeki önerileri ile AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessizliğinin samimiyetsizlik göstergesi olduğunu, sürecin bölgesel çıkarlar doğrultusunda bir araç olarak kullanılarak zaman kazanılmaya çalışıldığını savundu.

Helin Ümit, PKK'nin barışın başarıya ulaşması için üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiğini ancak buna karşılık hiçbir pratik adım görmediklerini de sözlerine ekledi.