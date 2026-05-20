Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga

İstanbul merkezli uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda aralarında Mabel Matiz’in de bulunduğu 14 kişi gözaltına alınırken, İstanbul ve Muğla’da toplam 25 adrese baskın düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saat 07.00'den itibaren İstanbul ili Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde (24) ve Muğla ilinde (1) adres olmak üzere 25 adreste, 25 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonla aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek ve Volkan Bahçekapalı gibi isimlerin de olduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti, imalatı ve kullanımına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, kolluk kuvvetlerinin son dönemde gerçekleştirdiği operasyonlarla deniz yoluyla Türkiye'ye sokulmak istenen yüksek miktarda kokain maddesini karaya çıkarılmadan ele geçirdiği ve İstanbul’un çeşitli ilçelerinde çok sayıda uyuşturucu satıcısının tutuklandığı bilgisine de yer verildi.

Öte yandan Mabel Matiz, daha önce "Perperişan" adlı şarkısı nedeniyle "müstehcenlik" suçlamasıyla yargılandığı davada, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etmişti.

Şu ana kadar gözaltına alınan isimler şöyle:

• Mabel Matiz

• Feyza Civelek

• Volkan Bahçekapalı

• Onur Tuna

• Osman Haktan Canevi

• Aslıhan Turanlı

• Kübra İmren Siyahdemir

• Mehmet Rahşan

• Cansu Tekin

• Özgür Deniz Cellat

• Tarık Tunca Bakır

• Aycan Yağcı

• Tuğçe Postoğlu

• Eda Dora

Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerin tamamı ise şöyle sıralandı:

• Serenay Sarıkaya

• Berkay Şahin

• Tan Taşcı

• Yağmur Ünal

• Mirgün Sırrı Cabas

• Hakan Aydın (Blok 3)

• Mabel Matiz (Fatih Karaca)

• Feyza Civelek

• Niran Ünsal

• Volkan Bahçekapalı

• Onur Tuna

• Osman Haktan Canevi

• Aslıhan Turanlı

• Eren Kesimer

• Kübra İmren Siyahdemir

• Mehmet Rahşan

• Cansu Tekin

• Özgür Deniz Cellat

• Yasemin İkbal

• Tarık Tunca Bakır

• Hanzede Gürkanlar

• Aycan Yağcı

• Tuğçe Postoğlu

• Eda Dora

• Semiha Bezek

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumuna götürülüyor. Gözaltına alınanlar sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor.

Şüpheliler hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor. Talebe göre bu isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.

ÜNLÜLERE OPERASYON GEÇEN YIL EKİM AYINDA BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı.

Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Soruşturma kapsamında tanınmış birçok isim hakkında tutuklama kararı verildi.