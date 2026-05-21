Mesrur Barzani ve Samerai, koordinasyonun geliştirilmesinin önemini vurguladı

Başbakan ​​Barzani, bugün (21 Mayıs 2026 Perşembe), Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi'nin Özel Danışmanı Bekir el-Samerai'yi kabul etti.

Görüşmede, iki taraf arasındaki sorunların anayasa temelinde çözülmesi için Kürdistan Bölgesi ve federal hükümet arasında koordinasyonun geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Görüşmede ayrıca Kürdistan Bölgesi Başbakanı'nın Bağdat'a yapacağı ziyaretin hazırlıkları ele alındı.