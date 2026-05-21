Adalet Bakanı Gürlek'ten "mutlak butlan" açıklaması

4 saat önce

Türkiye Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP’ye yönelik verilen "mutlak butlan" kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Herkesin bu süreçe saygı göstermesi gerekir. Değerlendirmeler hukuk çerçevesi içerisinde yapılmalıdır." dedi.

Adalet Bakanı Gürlek, bugün (21 Mayıs 2026 Perşembe), CHP’ye yönelik verilen mutlak butlan kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

"Verilen bu karar, vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren bir karardır." diyen Gürlek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hukuk devleti, iddiaları ciddiyetle ele alıp delilleriyle değerlendiren devlettir. Hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirmeyle sakatlanması kabul edilemez. Özellikle vurgulamak gerekir ki bu süreç bizzat CHP delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir."

Kararın temyize açık olduğunu belirten Bakan Gürlek, "Herkesin bu karara saygı göstermesi büyük önem taşıyacaktır. Bizim için temel ilke, irade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur." ifadelerini kullandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar vermişti.

Kararın ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Özgür Özel başkanlığında acil olarak toplanmıştı.