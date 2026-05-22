Grönland'daki yeni ABD Konsolosluğu önünde protesto

Danimarka'ya bağlı özerk statüdeki Grönland'ın başkenti Nuuk'ta ABD'nin yeni Konsolosluk binasının açılışı sırasında yüzlerce kişi protesto gerçekleştirdi.

Adanın kırmızı ve beyaz bayrağı ile "ABD, dur artık" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, ABD'nin Grönland'ı ele geçirme girişimlerini işaret ederek, "Hayır, hayır demektir", "Grönland, Grönlandlılara aittir" sloganları attı.

Göstericiler Konsolosluk binasına sırtını dönerek ABD yönetimine tepki gösterdi. Nuuk'un eteklerindeki ahşap bir kulübeden şehir merkezindeki çok daha büyük bir ofise taşınan yeni ABD konsolosluğunun açılışına Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ve diğer siyasetçiler katılmadı.