Atatürk Barajı 7 yıl sonra savakları açtı

Aşırı yağışlarla tam doluluk seviyesine yaklaşan Türkiye'nin en büyük barajı Atatürk Barajı'nda, muhtemel taşkın riskini önlemek amacıyla 7 yıl aradan sonra tahliye kapakları açıldı. Bu gelişmenin ardından Fırat Nehri'nin su seviyesi yükseldi.

Urfa'da inşa edilen Atatürk Barajı, tarımsal sulama ve elektrik üretimine katkısının yanı sıra ekonomiye alternatif katkılarıyla da dikkati çekiyor.Bölgede kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışlarla barajın tam doluluk oranına yaklaşması üzerine, Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri taşkın riskine karşı kontrollü su tahliyesi başlattı.Fırat Nehri üzerinde bulunan ve tarımsal sulama ile enerji üretiminde kritik öneme sahip barajın kapakları, daha önce 2004 ve 2019'da açılmıştı.Bu gelişmenin ardından Fırat Nehri'nin su seviyesi yükseldi. Fırat Nehri'nin su seviyesinin önümüzdeki günlerde daha da yükselmesi bekleniyor. Uzmanlar, su salınının ardından muhtemel taşkın riskini önlemek için tedbir alınması gerektiğini vurguluyor.