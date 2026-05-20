Akaryakıtta motorin depolarını yakan zam: Litre fiyatı 70 TL'yi aştı

1 saat önce

Petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanmanın etkisiyle motorine 1 TL 82 kuruş zam geldi. Zam sonrası motorinin litre fiyatı Ankara ve İzmir’de 70 TL’yi aştı.

Küresel piyasalardaki petrol fiyatı dalgalanmaları, yerelde akaryakıt pompalarına zam yağmuru olarak dönmeye devam ediyor.

Perşembe günü gece yarısı itibarıyla geçerli olan yeni kararla birlikte motorin fiyatlarına 1 TL 82 kuruşluk dev bir zam yansıtıldı.

Yapılan son artışla birlikte motorinin litre fiyatı Ankara ve İzmir’de tarihi bir eşiği aşarak 70 liranın üzerine çıktı. Benzin ve LPG (otogaz) gruplarında ise bu kez fiyat değişimi yaşanmadı.

İşte akaryakıt fiyatlarında oluşan 21 Mayıs 2026 tarihli güncel tablo şöyle:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 65.03 TL/LT

Motorin: 69.30 TL/LT

LPG: 33.89 TL/LT

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 64.88 TL/LT

Motorin: 69.15 TL/LT

LPG: 33.29 TL/LT

ANKARA

Benzin: 66.00 TL/LT

Motorin: 70.41 TL/LT

LPG: 33.87 TL/LT

İZMİR

Benzin: 66.28 TL/LT

Motorin: 70.68 TL/LT

LPG: 33.69 TL/LT