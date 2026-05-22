CHP, "mutlak butlan" kararının ardından YSK'ya başvurdu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), partinin 38'inci Olağan Kurultayı davasında "mutlak butlan" kararının çıkmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, dün (21 Mayıs 2026 Perşembe), parti genel merkezinde yaptığı konuşmada mutlak butlan kararına karşı ilk hukuki itirazı Yargıtay’a yaptıklarını duyururken, YSK’ya da başvuracaklarını açıklamıştı.
Kararın ardından, CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, bugün (22 Mayıs 2026 Cuma), YSK'ya başvuruda bulundu.
YSK, CHP'nin "mutlak butlan" kararına yönelik itirazını görüşmek için bugün toplanacak.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar vermişti.
Kararın ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Özgür Özel başkanlığında acil olarak toplanmıştı.