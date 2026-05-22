Duhok'ta Yerli ve Süt Ürünleri Festivali düzenlendi

Duhok'un Semel ilçesinde Yerli ve Süt Ürünleri Festivali, 100 çiftçinin katılımıyla düzenlendi.

Festivalde, yerel ürünlere yoğun ilgi gösterildi ve bölgenin özgün peynir çeşitlerine büyük talep oldu.

Semel Kaymakamı Dijwar Şewket, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Bu festival, ürünlerini burada sergileyen çiftçi kardeşlerimiz için iyi bir fırsat oldu." dedi.

Çiftçi ve satıcı Ahmed Ubed, “Peynir çeşitlerine büyük talep var. Peynir ürünleri Van, Hakkari ve Berwari gibi çeşiti bölgelerden geliyor.” diye konuştu.

Duhok Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şukri Cemil de Semel ilçesinin stratejik projeler ve yeni gıda fabrikaları sayesinde Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın en büyük gıda merkezi olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Vatandaşların yüksek talebi nedeniyle, önümüzdeki yıllarda bu festivale daha fazla önem verilmesine, çadır sayısının artırılmasına ve yerel üreticileri desteklemek ve ulusal üretimi artırmak için özel paylar tahsis edilmesine karar verildi.

Semel ilçesinde ilk kez düzenlenen ve üç gün süren Yerli ve Süt Ürünleri Festivali'nde 100 çiftçi ürünlerini sergiledi.