Irak siyasi çevreleri: Mesrur Barzani’nin ziyareti çözüme giden yolda önemli bir adım

3 saat önce

Iraklı siyasi çevreler, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin Bağdat’a gerçekleştirdiği ziyareti "kritik ve stratejik bir hamle" olarak nitelendiriyor. Şii ve Sünni siyasi gruplar, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile koordinasyon sağlanmadan ve mevcut sorunlar çözülmeden yeni Irak kabinesinin başarıya ulaşamayacağı görüşünde birleşiyor.

Siyasi liderler, bu ziyaretin Kürdistan Bölgesi’nin sorunları çözme konusundaki iyi niyetini ve güçlü iradesini açıkça ortaya koyduğunu vurguluyor.

Iraklı Siyasi Liderlerin ve Ortakların Görüşleri

Hasm İttifakı lideri Selahaddin Dlemi, K24’e verdiği demeçte, şu sözleri sarf etti:

"Bu ziyaret, çözüm sürecini başarıya ulaştırma yolunda atılmış çok önemli bir adımdır. Mesrur Barzani, yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde ağırlığı olan güçlü bir şahsiyettir ve sorunları çözüme kavuşturmak istemektedir. Yeni Irak Hükümeti de anlaşmazlıkları ortadan kaldırmaya çalışıyor. Şu net bir gerçektir ki Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümet arasındaki sorunlar çözülmeden, yeni Irak kabinesinin başarılı olması mümkün değildir."

Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki’nin Danışmanı Abbas Musevi ise şöyle konuştu:

"Bu temaslar, Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkileri yeniden canlandırmayı ve güçlendirmeyi amaçlıyor. Koordinasyon Çerçevesi’nin politikası, Kürdistan Bölgesi ile iyi ilişkiler geliştirmek ve sorunlara son vermek yönündedir. Yeni Başbakan Ali Zeydi de aynı siyaseti benimsemektedir. Dolayısıyla Zeydi’nin Kürdistan Bölgesi’ni ziyareti veya Mesrur Barzani’nin Bağdat’a gelmesi, bu politikanın uygulanması ve başarıya ulaşması için temel bir esastır."

Nasr Koalisyonu Sözcüsü Akil Rudeyni de K24’e yaptığı açıklamada, şu sözleri sarf etti:

"Mesrur Barzani’nin Bağdat ziyareti, Kürdistan Bölgesi’nin Erbil-Bağdat arasındaki sorunları çözme noktasındaki iyi niyetinin bir göstergesidir. Erbil-Bağdat ilişkilerinin gelecekteki yönetim süreci, petrol, 140. Madde, bütçe ve maaş gibi kronikleşen sorunların netliğe kavuşturulması için ortak bir anlayış geliştirilecektir. Bu durum, Irak Hükümetinin kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesini de sağlayacaktır. Ayrıca Mesrur Barzani, tarafları yeni hükümet kabinesinin kurulma sürecini hızlandırmaya teşvik ediyor."

Siyade İttifakı lideri Selah Kubaysi, K24’e şu açıklamayı yaptı:

"Mesrur Barzani ve Başkan Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi, her zaman sorunların çözümünden yana olmuştur. Bu parti, akılcı bir siyaset yürüterek krizleri ve anlaşmazlıkları aşma kabiliyetine sahiptir. Bu ziyaret tüm Irak halkının çıkarınadır, zira Ali Zeydi hükümeti ve siyasi taraflar da Kürdistan Bölgesi ile olan sorunları tamamen çözmek istiyor."

K24’e konuşan Badr Örgütü'ne Yakın Bağımsız Siyasetçi Ebu Misak Mesari, "Son derece olumlu bir ziyaret ve sorunların çözümü için büyük bir fırsat. Tüm siyasi tarafların ve hükümetin ortak vizyonu, Irak’ta kalıcı bir istikrarın sağlanması için petrol, gaz ve 140. Madde gibi temel sorunların bir an önce çözülmesidir." dedi.

Azm İttifakı’ndan Muzaffer Kerhi de şu değerlendirmede bulundu:

"Bağdat ile Erbil arasındaki diyalog köprüleri sorunların çözümü için hayati önem taşıyor, çünkü kriz ne kadar büyük ve uzun süreli olursa olsun, çözümün yegane temeli diyalog masasıdır. Ali Zeydi hükümeti Erbil’e olumlu mesajlar gönderdi, Erbil de bu mesajları çeşitli girişimlerle memnuniyetle karşıladı. Mesrur Barzani’nin bu hamlesini çok önemsiyoruz, çünkü tüm bu adımların tek bir ortak amacı var, o da sorunları kalıcı olarak çözmek."