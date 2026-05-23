Başbakan Barzani üst düzey heyetle Bağdat’a ulaştı

Başbakan Mesrur Barzani başkanlığındaki üst düzey hükümet heyeti, iki günlük ziyaret kapsamında 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü öğleden önce, Irak’ın başkenti Bağdat’a ulaştı.

Başbakan Mesrur Barzani'nin, yeni Irak Başbakan Ali Zeydi, Parlamento Başkanı Heybet Halbusi, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ve Irak siyasi arenasında etkili olan çok sayıda Şii ve Sünni siyasi liderle bir araya gelmesi planlanıyor.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmelerde, Irak ve bölgedeki genel durumun son gelişmeleri ile değişimlerinin yanı sıra, Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki askıda kalan sorunların anayasa temelinde çözüme kavuşturulması ele alınacak.