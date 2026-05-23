Mesrur Barzani ve Ali Zeydi Bağdat'ta bir araya geldi

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak'ın başkenti Bağdat'a Irak Hükümetinin yeni Başbakanı Ali Falih Zeydi ile bir araya geldi.

Mesrur Barzani başkanlığındaki üst düzey heyet 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü, Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Başbakan Barzani, ziyaretinin ilk durağında yeni Irak Başbakan’ı Zeydi ile toplandı.

Başbakan Mesrur Barzani'nin Bağdat ziyareti iki gün sürecek. Yoğun bir diplomasi trafiğinin yürütüleceği ziyaretin programı şu şekilde:

İlk Günün Görüşme Trafiği

Başbakan Barzani, federal mevkidaşı Ali Zeydi ile yaptığı görüşmenin ardından ilk gün kapsamında şu isimlerle bir araya gelecek:

- Heybet Halbusi (Parlamento Başkanı)

- Faik Zeydan (Yüksek Yargı Konseyi Başkanı)

- Musenna Samerrai

- Muhammed Halbusi

- Hadi Amiri

- Haydar Abadi

- Falih Feyyaz

- Ahmed Esedi

İkinci Günün Görüşme Trafiği

Ziyaretin ikinci gününde ise Başbakan Mesrur Barzani'nin Irak siyasetinin önde gelen şu lider ve şahsiyetleriyle görüşmesi planlanıyor:

- Hamis Hançer

- Kasım Araci

- Muhammed Şiya Sudani

- Nuri Maliki

- Kays Hazali

- Adil Abdulmehdi

- Hümam Hammudi

- Esad İdani

- İyad Allavi

Ziyaretin Gündemi ve Önemi

Gerçekleştirilecek üst düzey temaslarda, bölgedeki genel durum, son siyasi gelişmeler ve federal kabinenin tamamlanması süreçleri masaya yatırılacak.

Bu kritik ziyaret, Erbil ile Bağdat arasındaki tüm sorunların Irak Anayasası temelinde çözüme kavuşturulması adına güçlü bir iyi niyet göstergesi olarak değerlendiriliyor.