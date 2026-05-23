Mesrur Barzani yeni Irak hükümetine desteklerini yineledi

Resmi temaslarda bulunmak üzere Bağdat'ta bulunan Başbakan Mesrur Barzani, Irak’ta yeni hükümeti kuran Başbakan Ali Zeydi ile bir araya geldi. Irak'ın tüm bileşenlerine eşit hizmet vizyonuna tam destek beyan edilen görüşmede, Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin geleceği, anayasal haklar ve Kürdistan Bölgesi’nin federal statüsüne saygı ilkeleri ön plana çıktı.

Mesrur Barzani, Bağdat’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında bugün (23 Mayıs 2026) Irak'ın yeni Başbakanı Ali Falih Zeydi ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre Başbakan Mesrur Barzani, federal mevkidaşını yeni görevinden dolayı tebrik ederek, Irak'taki tüm bileşenlere ve vatandaşlara ayrım gözetmeksizin hizmet etmesi yolunda yeni hükümetin başarılı olması için Kürdistan Bölgesi Hükümetinin desteğini yineledi.

Açıklamada, Başbakan Barzani'nin Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların anayasa temelinde, köklü bir şekilde çözülmesinin ve Kürdistan Bölgesi'nin federal yapısına saygı gösterilmesinin önemini vurguladığı belirtildi.

Resmi açıklamaya göre Irak Başbakan Ali Zeydi ise Başbakan Barzani'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hepimiz bu ülkenin ortaklarıyız, amacımız sorunları çözmek, uzlaşıya varmak ve ayrım yapmaksızın tüm vatandaşlara ve bileşenlere hizmet etmektir." ifadelerini kullandı.

Görüşmede her iki taraf da sorunların çözümü, engellerin ve zorlukların aşılması için federal hükümet ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.