Kürdistan halkı Mesrur Barzani'nin Bağdat ziyaretinden umutlu

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin Bağdat’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret, Kürdistan halkı ve sokakta büyük bir iyimserlikle karşılandı.

Vatandaşlar, Erbil ile Bağdat arasındaki kördüğüme dönmüş sorunların bu ziyaretle çözülmesini bekliyor. Başbakan’ın geçmişte gerçekleştirdiği tüm temasların Kürdistan halkı adına kazanımlarla sonuçlandığına dikkat çeken sokak, bu ziyareti de "kilitli kapıların anahtarı" olarak nitelendiriyor.

Vatandaşların ve Sokağın Görüşü:

Hejar Fars (Vatandaş), K24’e verdiği demeçte, "Genel olarak halk, özel olarak ise sokak şu kanaate varmış durumda; Kürdistan Demokrat Partisi ve bizzat Mesrur Barzani, Bağdat ile Kürdistan Bölgesi arasındaki askıda kalan tüm meseleleri çözebilecek güçtedir. Bu ziyaret süresince söz konusu anlaşmazlıklara son verilmesini umuyoruz, çünkü halkın beklentisi çok yüksek."

Nureddin Ala (Vatandaş) ise K24’e verdiği röportajda, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapalı kapıları o açabilir, çünkü kendisi siyaset, diplomasi ve kalkınma gibi her alanda büyük bir tecrübeye sahip. Daha önce de gördük ki adım attığı her yerde sorunları çözüme kavuşturdu. Yurt dışı ziyaretlerinde de bölge ile dünya ülkeleri arasındaki ticari ve siyasi sorunları diplomatik ve başarılı bir şekilde çözmüştü. Bu yüzden Bağdat’taki sorunları da çözeceğine dair inancım tam."

K24’ün mikrofon uzattığı Raber Enwer (Vatandaş) de şu açıklamada bulundu:

"Mesrur Barzani’nin ziyaretlerinin her zaman umut verici olduğuna şüphe yok. Bu ziyaret, Irak’ta yeni hükümetin kurulduğu çok uygun bir döneme denk geldi. Dileğimiz, halkın geçimini ilgilendiren tüm konularda kapsamlı bir anlaşmaya varılması ve daha önce yapılan sözlü mutabakatların resmiyete dökülerek fiilen uygulanmasıdır."

Fahri Şehab (Vatandaş) ise "Mesrur Barzani ne zaman Bağdat’ı ziyaret etse, çözümlerin anahtarı hep elinde olmuştur ve sorunları çok kolay bir şekilde çözmüştür. Bağdat'tan eli dolu ve bereketli dönmesini, 140. Madde ile yeni kabine oluşumu başlıklarının Kürdistan ve Irak halkının çıkarına olacak şekilde neticelenmesini umut ediyoruz." diye konuştu

Bu Aşamada Ziyaretin Önemi:

Siyasi ve ekonomik beklentilerin zirveye ulaştığı bir dönemde Başbakan Mesrur Barzani, iki günlük resmi bir ziyaret için Bağdat’ta bulunuyor. Bu ziyaret, siyasi ortamı yumuşatmak ve ekonomik refahı artırmak amacıyla maaşlar, bütçe, petrol gelirleri ve Erbil-Bağdat ilişkileri gibi kritik dosyaları masaya yatıracak olması bakımından dönemin en önemli siyasi hamlesi olarak kabul ediliyor.

Uzmanların ve Toplumsal Kesimlerin Görüşleri:

Erbil Ticaret Odası Üyesi Kameran Muhammed, K24’e yaptığı açıklamada, "Başbakan, Kürdistan Bölgesi'nin hem içeride hem de dışarıda çok iyi bir imajını çizmeyi başardı. Bu ziyaret, siyasi ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi yönünde atılmış büyük bir adımdır." dedi.

Kuyumcular Sendikası Başkan Yardımcısı Abdullah Ekrem de "Güzel sonuçlar bekliyoruz; çünkü Başbakan her zaman vatandaşların haklarının ve çıkarlarının korunmasını öncelik edinmiştir." açıklamasını yaptı.

Kürdistan Kur'an Hafızları Derneği Başkanı Hawre Muhammed ise "Başbakan, birçok kriz döneminde bilgeliği ve vakur duruşuyla süreçleri yönetti. Halk, bu kez de Kürdistan Bölgesi'nin haklarının en iyi şekilde korunacağından emin." dedi.