Kürt milletvekilleri: Şam'da halkımızın haklarını savunacağız

Haseke ili ve Kobane şehrinde Suriye Halk Konseyi (Parlamento) seçimleri tamamlandı. Ön sonuçlara göre ilin farklı bölgelerinde 5 Kürt aday milletvekili olarak Parlamentoya girmeye hak kazandı.

Sıkı güvenlik önlemleri altında, Haseke ili ve Kobane şehrinde oy verme işlemi gerçekleştirildi. Oy verme ve oy sayımının ardından sonuçlar açıklandı.

Sonuçlara göre Haseke'de 4 Kürt aday (2'si Kamışlo'da, 1'i Haseke'de, 1'i Derik'te) ve Kobane şehrinde bir aday kazandı.

Ayrıca, 5 Ekim 2025'te yapılan seçimlerde Afrin'i temsil etmek üzere üç Kürt üye daha Parlamentoya girdi: Mihemed Sido, Şeyh Said Zade ve Dr. Rengin Ebdo.

Milletvekili Rezvan Sido, Kurdistan24'e verdiği demekçte, "Her yerde ve her şehirde halkımızın haklarının savunucusu olacağız. Sorunlara Parlamento aracılığıyla çözüm bulmaya çalışacağız." dedi.

Kim İbrahim ise ekonomik durum ve hizmetlere dikkat çekerek, "Bölgemizin inşaata, hizmetlere ve ekonomik kalkınmaya ihtiyacı var. Kürtlerin varlığını ve haklarını Parlamentoda savunacağız." ifadelerini kulland.

Seçim sürecinin yürütülmesine ilişkin olarak, Kamışlo Seçim Komitesi üyesi Hüseyin Read, kazanan milletvekillerinin halkın taleplerini Parlamentoya taşıma görevi olduğunu belirterek, "Başarılı adaylar halklarının çektiği acıların yükünü taşıyorlarsa, görevlerini başarıyla yerine getirdiklerini söyleyebiliriz." dedi.

Haseke Seçim Komitesi 198 kişiden, Kamışlo Seçim Komitesi ise 207 kişiden oluştu. Bazı Kürt siyasi partileri bu seçimleri boykot etse de, bağımsız Kürt adaylar ve diğer listelerde yer alan adaylar katıldı.