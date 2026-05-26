ABD-İran gerilimi petrol fiyatlarını yeniden yükseltti

ABD'nin İran içindeki bazı hedeflere yönelik düzenlediği yeni hava saldırılarının ardından küresel piyasalarda petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti.

İranlı yetkililer, savaşı sona erdirecek olası bir anlaşmayı müzakere etmek üzere Doha'ya ulaşmışken ve herhangi bir mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nın 30 gün içinde açılması ihtimalinin masada olduğu dönemde, ABD güçlerinin dün (Pazartesi) İran'ın güneyinde botları ve füze platformlarını hedef alan saldırılar gerçekleştirmesi, piyasaların hızlı bir çözüm konusundaki umutlarını zayıflattı.

Bu askeri ve diplomatik gelişmelerin sonucunda, Brent ham petrolünün varil fiyatı %1'den fazla değer kazanarak yaklaşık 97 dolara ulaştı, Batı Teksas (WTI) petrolü ise daha sınırlı bir yükseliş kaydetti.

Diğer yandan, savaşın küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik endişelerin sürmesi nedeniyle hisse senedi piyasalarında dalgalı bir seyir izlendi.

Yatırımcıların ABD-İran gerilimindeki gelişmeleri ve bunun küresel enerji arzı üzerindeki yansımalarını dikkatle izlediği bu süreçte ABD doları ise istikrarlı duruşunu korudu.