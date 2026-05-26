İzmir Güzelbahçe Belediyesine operasyon: Gözaltılar var

4 saat önce

İzmir'de Güzelbahçe Belediyesine yönelik operasyonda CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın da aralarında olduğu en az 5 kişi gözaltına alındı.

Basında yer alan bilgilere göre İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Mayıs 2026 Salı günü sabah saatlerinde, Güzelbahçe Belediyesine yönelik bir operasyon düzenledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonundaki operasyonda CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay ve belediye imar müdürünün de aralarında olduğu en az 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığına sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin belediye binasındaki aramaları devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimler şunlar:

-Mustafa Günay (İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı)

-Nermin Günay (Belediye Başkanı'nın eşi)

-Özdem Mustafa İnce (Güzelbahçe Eski Belediye Başkanı)

-Gizem Göçtü (Belediye Meclis Üyesi)

-Şamil Göçtü (MİRYA Grup Yetkilisi)

-Özgür Bayraktar (İmar ve Şehircilik Müdürü)

-Sezgin Kuş (Belediye Meclis Üyesi)