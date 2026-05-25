Rojava’da 21 Kürt partisi Şam’ın Parlamento seçimlerini reddetti

1 saat önce

Suriye'nin kuzeydoğusundaki (Rojava) 21 Kürt siyasi parti ve hareketi, Şam hükümetinin Parlamento üyelerini seçmek için düzenlediği sürecin sonuçlarını reddetti. Kürt taraflar, bu süreci "üyelerin tepeden inme bir şekilde dayatılması" olarak nitelendirerek, Kürt halkının iradesini temsil etmediğini vurguladı.

Kamışlo kentinde 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü düzenlenen ortak basın toplantısında, aralarında Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) de bulunduğu 21 Kürt partisinin temsilcileri, Şam’ın seçim mekanizmasına karşı ortak bir bildiri yayımladı. Siyasi yapılar yaptıkları açıklamada, "Bu süreç, Şam’ın belirli şahsiyetleri atayarak gerçek aktörleri marjinalleştirme ve dışlama çabalarını bir kez daha gözler önüne sermiştir." ifadelerini kullandı.

"Seçilenler Kürt Halkını Temsil Etmiyor"

Suriye'deki geçici anayasaya göre Halk Meclisi (Parlamento) 210 üyeden oluşuyor. Bu üyelerin üçte ikisi, Devlet Başkanı Ahmed Şaraa'nın atadığı Yüksek Seçim Komisyonu tarafından belirlenen yerel komitelerce seçiliyor. Kürt partileri bu yöntemin hiçbir demokratik temeli olmadığını belirterek, Haseke ve Kobani’de Kürtler adına kazandığı duyurulan kişilerin "Kürt halkını değil, yalnızca kendilerini temsil ettiğini" kaydetti.

Pazar günü gerçekleştirilen süreçte, Haseke vilayeti için 9, Kobani bölgesi için ise 2 temsilci belirlendi. Şam'ın bu adımı, geçtiğimiz ocak ayında Kürt taraflar ile Suriye Hükümetinin sivil ve askeri kurumların birleştirilmesi konusunda anlaşmaya varmasının ardından geldi. Ancak Kürt taraflar, bu tarz seçimlerin kapsayıcı bir siyasi sürece hizmet etmeyeceğini belirtiyor.

Süveyda’da Seçim Yapılmadı: Özerklik Çağrısı

Diğer yandan, Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda vilayetinde, Şam ile yaşanan gerilimlerin sürmesi nedeniyle hiçbir seçim faaliyeti gerçekleştirilemedi. Şam hükümetinin politikalarına karşı çıkan Dürzilerin ruhani lideri Hikmet Hicri, Süveyda için yeniden "özerk yönetim" çağrısında bulunarak, "Kendi bölgemizin işlerini nasıl yöneteceğimizi biz daha iyi biliriz." dedi.

Suriye Parlamentosunun kalan üçte birlik üye kontenjanının ise doğrudan Devlet Başkanı Ahmed Şaraa tarafından atanması bekleniyor. Bu durum, hem içerideki hem de dışarıdaki muhaliflerin süreci "antidemokratik" ve "Parlamentoyu tamamen iktidarın kontrolü altına alma çabası" olarak nitelendirerek eleştirmesine yol açıyor.