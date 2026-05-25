Moskova, Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri ve endüstriyel tesislere yönelik bir dizi "sistematik" saldırı başlattığını duyurarak, şehirdeki yabancılara ve diplomatlara Kiev'i en kısa sürede terk etmeleri yönünde acil çağrıda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Lugansk Cumhuriyeti'ndeki "Starobelsk" bölgesine düzenlediği saldırıya işaret edilerek, Rusya'nın, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil vatandaşları hedef alan saldırılarına karşı artık sessiz kalmayacağı belirtildi.

Moskova, saldırıların doğrudan askeri-endüstriyel kompleksi ve Rusya'nın iddiasına göre "NATO uzmanlarının yardımıyla" işletilen Ukrayna İHA üretim merkezlerini hedef aldığını açıkladı. Ayrıca "karar alma merkezleri ile komuta merkezlerinin" Rus ordusunun ana hedefleri olacağı kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sert bir uyarıda bulunarak, "Yabancı ülke vatandaşlarını, diplomatik misyon çalışanlarını ve uluslararası kuruluşların temsilciliklerini en kısa sürede Kiev'i terk etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı. Bununla birlikte Ukrayna başkentinin sakinlerine de idari binalara ve askeri altyapı tesislerine hiçbir şekilde yaklaşmamaları uyarısı yapıldı.

Rusya, Ukrayna'nın 22 Mayıs sabahı Starobelsk'e düzenlediği ve bir öğrenci yurdunu hedef alan İHA saldırısını, çocukların ölümüne yol açan "açık bir terör örneği" olarak nitelendirdi. Moskova, bu saldırıların 1949 Cenevre Sözleşmesi ile 1989 Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olduğunu savundu.

Açıklamada, Zelenskiy ve Batılı tarafların tüm uluslararası insani hukuku göz ardı ettiği, bu nedenle Rusya'nın yanıtının çok sert olacağı vurgulandı. Bazı kaynaklar, Rusya'nın bir ay içinde Kiev'i tamamen felce uğratacak veya yıkıma uğratacak yeni bir askeri planı devreye sokmuş olabileceğini belirtiyor.