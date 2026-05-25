Irak ve Kürdistan Bölgesi'nden Sri Lanka çayına rekor talep: Yılda 39 bin ton

Sri Lanka’nın Kürdistan Bölgesi Fahri Konsolosu Ahmed Celal, Irak ve Kürdistan Bölgesi pazarının Sri Lanka çayı için en büyük pazarlardan biri olduğunu belirtirken, sadece 2025 yılında ithalat hacminin 39 bin tona ulaştığını ve bu ürüne olan talebin her yıl istikrarlı bir şekilde arttığını söyledi.

Fahri Konsolos Ahmed Celal, 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü, Sri Lanka çayının bölgedeki ticari geçmişi ve hacmine ilişkin Kurdistan24’e özel açıklamalarda bulundu.

Sri Lanka çayının Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne ithal edilme geçmişinin 1960’lı yıllara dayandığını hatırlatan Ahmed Celal, “Bu da demek oluyor ki Sri Lanka çayı, yaklaşık 65 yıldır Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki evlerde ve pazarlarda yerini koruyor." dedi.

2025 Yılında Rekor Artış

Geçen yılın verilerine dikkat çeken Fahri Konsolos, "2025 yılında Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne yaklaşık 39 milyon kilogram (39 bin ton) çay ithal edildi. Bu oran, 2024 yılına kıyasla 4 milyon 800 bin kilogramlık bir artış anlamına geliyor. Bu rakamlar, çaya olan talebin hiçbir zaman azalmadığını, aksine sürekli bir yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kilosu 2.5 Dolardan 600 Dolara Kadar Çay Var

Fiyat ve kalite standartlarına da değinen Ahmed Celal, ihraç edilmesine izin verilen en ucuz Sri Lanka çayının kilogram fiyatının yaklaşık 2.5 dolar olduğunu, en pahalı tür olan "Beyaz Çay"ın (White Tea) fiyatının ise 600 dolara kadar çıktığını belirtti.

Bölgede en çok "Siyah Çay"ın rağbet gördüğünü aktaran Celal, bunun yanı sıra yeşil çay, zayıflama çayları ve kolon sağlığı çaylarının da ciddi bir alıcı kitlesi olduğunu, özellikle "Hayleys" markasının yoğun talep gördüğünü kaydetti.

"Özel Sektörün Rolü Büyük"

Kürdistan Bölgesi ve Irak'taki büyük ölçekli firmaların bu ticaretteki rolüne vurgu yapan Sri Lanka Fahri Konsolosu, "Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta resmi olarak ve büyük hacimlerle Sri Lanka çayı ithalatı yapan çok güçlü şirketler var. Bu firmalar, ürünün tedarik edilmesinde ve farklı markaların pazara tanıtılmasında çok önemli bir rol oynuyor." diyerek sözlerini tamamladı.