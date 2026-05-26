Irak: Körfez ülkelerinin güvenliği milli güvenliğimizin bir parçasıdır

Irak Hükümeti, Körfez’in güvenliğini kendi milli güvenliğinin bir uzantısı olarak gördüğünü belirterek, bölgedeki krizlerin çözümü için tek yolun "diyalog ve uzlaşı" olduğunu vurguladı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, bugün (26 Mayıs 2026 Salı) Körfez İşbirliği Konseyi’nin (KİK) kuruluşunun 45’inci yıl dönümü vesilesiyle üye ülkelere tebrik mesajı yayımladı.

Açıklamada, konseyin bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesindeki, ayrıca bölge ülkeleri arasındaki entegrasyon ve iş birliği ruhunun geliştirilmesindeki yapıcı ve etkili rolü övüldü.

"Irak, Körfez ülkeleriyle olan ilişkilerine büyük bir önem atfetmektedir.” denilen açıklamada, “Bu ülkelerin güvenlik ve istikrarını, Arap ulusal güvenlik sisteminin ayrılmaz bir parçası ve kendi milli güvenliğinin bir uzantısı olarak görmektedir." ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığının bölgede kapsamlı bir kalkınmanın sağlanması amacıyla ikili ilişkilerin ve ortak iş birliğinin geliştirilmesine yönelik Irak'ın süregelen desteğini yinelediği aktarıldı.

Açıklamanın sonunda Irak, bölgedeki meydan okumaların ve krizlerin çözülmesinde, tüm tarafların barış ve istikrarına hizmet edecek yegane yol olarak diyalog ve uzlaşı dilinin önemini vurguladı.