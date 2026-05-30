Kürdistan Bölgesi'nde buğday hasadı başlıyor

Kürdistan Bölgesi'nde hasat sezonu yaklaşırken, bu yıl Duhok ilinde 700 bin ton buğdayın elde edilmesi bekleniyor.

Sivil Savunma Müdürlüğü, ekiplerinin her türlü olumsuz olaya tam teyakkuzda olduğunu ve tarım arazilerinin yakınına kasten yangın çıkaran veya sigara imzaritini yere atan herkesin ağır yasal cezalar kesileceğini belirtti.

Çiftçi Zerevan Mecid, Kurdistan24'e verdiği demeçte, "Hasat dönemi önümüzdeki günlerde başlayacak. Ancak herkes iş birliği yapmalı ve yangına neden olabilecek her şeyi buğdaydan uzak tutmalıdır." dedi.

Duhok Sivil Savunma Sözcüsü Bewar Abdulaziz ise, "Tüm vatandaşlar ekiplerimizle koordinasyon içinde olmalı, yangının meydana gelmesi durumunda derhal ihbarda bulunulmalılar. Çiftçilere ve vatandaşlara yeni talimatlar verildi ve hasat sonuna kadar sıkı önlemler uygulanacaktır." açıklamasını yaptı.

Duhok ilinde, bu yıl yoğun yağışlar 910 bin dönümden fazla alana buğday ve arpa ekildi. Bu yıl 700 bin ton buğdayın elde edilmesi bekleniyor.