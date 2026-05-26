Irak, Hindistan'a yeniden kademeli olarak petrol ihraç ediyor

1 saat önce

Küresel ticaret verileri, dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı olan Hindistan'ın, Orta Doğu'daki askeri gerilimler ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması nedeniyle yaşanan aksamaların ardından enerji tedarik kaynaklarında köklü bir değişikliğe gittiğini ortaya koydu.

Resmi verilere göre Hindistan'daki rafine şirketleri, Orta Doğu pazarında meydana gelen açığı kapatabilmek amacıyla stratejilerini Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden ham petrol alımını artırmaya yönelik güncelledi.

Enerji veri analiz şirketi Kpler'in verileri, Hindistan'ın geçtiğimiz nisan ayında Irak’tan petrol ithalatını tamamen durdurduğunu gösteriyor. Bu duruma, Irak'ın petrol ihracatının durmasına yol açan bölgesel krizlerin neden olduğu belirtiliyor.

Verilerde, mayıs ayında ithalat sürecinin sınırlı bir şekilde yeniden başlamasına rağmen, günlük hacmin yalnızca 41 bin varil civarında kaldığı ve bu miktarın geçmiş dönemlere kıyasla çok büyük bir düşüş anlamına geldiği aktarıldı.

Hindistan rafilerinin oluşan bu boşluğu doldurmak için Venezuela, Brezilya, Angola ve Nijerya gibi ülkelerden petrol ithalatını artırdığı kaydedildi.

Diğer yandan, Rusya'nın Hindistan'a yaptığı petrol tedariki nisan ayında düşüş gösterse de Moskova, Hindistan pazarına ham petrol sağlayan birinci ve en büyük tedarikçi konumunu korumaya devam etti.

Enerji ticareti verileri, Hürmüz Boğazı krizi sırasında petrol nakliye yöntemlerine bağlı olarak Körfez'in ihracatçı ülkeleri arasındaki net farkı da ortaya koyuyor.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından doğrudan etkilenen ve zarar gören ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Bahreyn yer alıyor.