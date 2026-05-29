Dicle Nehri'nde piknik faciası

3 saat önce

Irak'ın Selahaddin ilinde piknik sırasında Dicle Nehri'ne giren bir çocuk boğuldu, çocuğu kurtarmak için nehre giren aynı aileden 7 kişi daha yaşamını yitirdi.

Olay, Mahzem köyünde meydana geldi. Akrabalarını ziyaret etmek için Bağdat'tan Mahzem köyüne giden aile, nehir kenarında piknik yaparken olanlar oldu.

Salahaddin Valisi Danışmanı Kawe Şexani, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Bir çocuk ailesiyle birlikte piknik yapmak için gittiği nehir kenarında oyun oynarken suya düştü. Diğer aile üyeleri de çocuğu kurtarmak için birer birer suya atladılar, ancak suyun derinliği nedeniyle yedisi de çocukla birlikte boğuldu." dedi.

Olayın ardından arama kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini belirten Şexani, boğulan 7 kişinin cesedinin bulunduğunu ve bir diğer aile ferdinin cesedini arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.