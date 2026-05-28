Duhok'u on binlerce turistin ziyaret etmesi bekleniyor

Çoğunluğu Irak'ın orta ve güney kentlerinde olmak üzere 30 binden fazla turistin Kurban Bayramı tatilinde Duhok'u ziyaret etmesi bekleniyor.

Duhok'un doğal güzelliği ve serin suları turistlerin ilgisini çekiyor. Bağdatlı sanatçı Mahir Kaysi, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Duhok kentini ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, "Duhok en güzel şehirlerden biri ve bu kentin doğasını görmekten çok mutluyum. Turistik yerlerin tadını çıkarmak için birkaç gün burada kalmaya karar verdim." dedi.

Turist Muhammed Cefal ise, Kürdistan Bölgesi ve Duhok halkının saygınlığı ve misafirperverliğine övgüde bulundu.

Turistik tesislerin sahipleri, misafirleri ağırlamak için tüm hazırlıkları yaptı. Tesis sahibi Metin Aşavw, turistlere mümkün olan en iyi şekilde hizmet verildiğini söyledi.

Dokuzuncu hükümet kabinesi döneminde; Duhok'un turizm sektörüne 50'den fazla yeni proje kazandırıldı. Duhok ilinde yaklaşık 700 farklı turizm merkezi ve 230 doğal turizm alanı bulunuyor; bu da Duhok'u Irak ve bölgenin başlıca turizm merkezlerinden biri haline getirmiştir.