Kürt yazar, sivil araştırma merkezini kurdu

Diyarbakır'da bir yazar, 44 yıllık çalışmasının ardından, 200 binden fazla kaynak ve belgenin bulunduğu bir sivil araştırma merkezini kurdu.

Yazar ve akademisyen Mehmet Ali Abakay, Kurdistan24'e verdiği demeçte, Kürt şehirleri ve dünya hakkında 200 binden fazla nadir kaynak topladığını söyledi.

Arşiv, Diyarbakır'daki Kentsel Araştırmalar Merkezi'nde muhafaza ediliyor ve dört ana bölüme ayrılıyor.

Koleksiyon, kitaplar, fotoğraflar, müzik aletleri ve tarihi haritaları içeriyor. Abakay, merkezin mevcut yerinin küçük olduğunu ve araştırmacıların kullanımı için daha büyük bir salona ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi.

Diyarbakır, zengin kültürel ve arkeolojik tarihiyle en eski şehirlerden biridir. Kentsel Araştırma Merkezi, kentsel kimliği korumak için en önemli yerlerden biri olarak kabul ediliyor.