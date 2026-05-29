Milletvekili: Suriye Anayasasında Kürtlerin haklarının güvence altına alınmasını istiyoruz

1 saat önce

Kürt milletvekili Omer Xeribo, Suriye'deki son siyasi değişikliklerin ardından Kürtler için yasal haklarını elde etme konusunda tarihi bir fırsatın doğduğunu söyledi.

Xeribo, Kurdistan24'e verdiği röportajda, Omer Xeribo, Suriye'deki yeni durum, Kürtlerin Suriye Parlamentosundaki (Halk Meclisi) temsili ve gelecek planları hakkında konuştu.

Kürt milletvekillerinin sosyal ve hizmet faaliyetlerine başladıklarını belirten Xeribo, seçimlerin ardından, parlamentonun ilk oturumu henüz gerçekleşmemiş olsa da, Kürt milletvekillerinin arasında koordinasyonun sağlandığını dile getirdi.

Xeribo, "Kürt milletvekilleri olarak karşılıklı ziyaretlerde bulunup, halkımızın taleplerini Parlamentoya taşıyabilmek için bir blok veya iş birliği mekanizması kurmak istiyoruz." dedi.

Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki durumu yakından takip ettiklerini ve bu mahallelere yardım ve yatırım projeleri sağlamak için hükümet yetkilileriyle temas halinde olduklarını belirten Omer Xeribo, Kürtlerin siyasi geleceğine ilişkin olarak iyimserliğini dile getirdi ve 8 Aralık 2024'ten sonraki değişikliklere, özellikle de tarihi bir adım olarak nitelendirdi.

Kürt milletvekili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'deki Kürtler daha parlak bir gelecek bekliyor. Suriye Cumhurbaşkanlığının 16 Ocak 2026 tarihinde yayımladığı kararnamede yer alan Kürtlerin haklarının ülkenin yeni anayasasında güvence altına alınmasını ve kalıcı yasalar haline gelmesini sağlamaktır."