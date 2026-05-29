Rusya'dan Norveç'e askeri tehdit

2 saat önce

Rusya'nın Oslo Büyükelçiliği, "Moskova, Rusya'nın ulusal güvenliğini tehdit eden Norveç'in hareketlerine ve planlarına uygun şekilde askeri ve teknik karşılık verecektir." açıklamasını yaptı.

Rusya Büyükelçiliği, Norveç ve Fransa arasında "nükleer karşı önlemler ve istihbarat alışverişi" konusunda iş birliği yapıldığına dair haberlere ve Oslo'nun ülkenin kuzeyine silahları yerleştirme planına tepki gösterdi.

Rus diplomatik misyonları, Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Norveç'in bu hareketleri ve planlarını ulusal güvenliğimize doğrudan bir tehdit olarak görüyoruz. Moskova bu hareketlere ve planlara uygun şekilde askeri ve teknik karşılık verecektir. Yanıtın ayrıntıları Rusya Savunma Bakanlığının yetki alanındadır." dedi.

Rusya, sınırlarına yakın NATO faaliyetlerinin artmasına defalarca tepki gösterdi ve ittifakın faaliyetlerinden endişe duyduğunu ifade etti. Kremlin, Rusya'nın kimseye tehdit oluşturmadığını belirterek, çıkarlarını tehdit eden hareketleri göz ardı etmeyeceğini vurgulamaktadır.