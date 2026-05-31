Turizm Kurulu: Son beş yılda Kürdistan Bölgesi'nde 80 turizm projesi hayata geçirildi

"Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret eden turist sayısı arttı"

Kürdistan Bölgesi Turizm Kurulu Sözcüsü İbrahim Abdulmecid, son beş yılda turizm sektöründe 7,5 milyar değerinde 80 stratejik projenin hayata geçirildiğini duyurdu.

Kurdistan24'e konuşan Turizm Kurulu Sözcüsü Abdulmecid, Kurban Bayramı'nda Kürdistan Bölgesi'ne gelen turist sayısında önemli bir artış görüldüğünü açıkaldı.

Sözcü Abdulmecid ayrıca Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret eden turist sayısının sürekli artmasının, turizm sektörünün toparlanmasını sağladığını sözlerine ekledi.

Son beş yılda Kürdistan Bölgesi genelinde 80 farklı turizm projesinin hayata geçirildiğini belirten Turizm Kurulu Sözcüsü, bu sektöre yatırılan sermayenin maliyeti ve büyüklüğüne ilişkin olarak, 80 proje için ayrılan toplam sermayenin yedi milyar 500 milyon ABD dolarını aştığını ve bunun yatırımcıların Kürdistan Bölgesi'ne olan güveninin açık bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Abdulmecid ayrıca, "Şu anda Kürdistan Bölgesi'nde yerli ve yabancı turistlere en yüksek kalitede hizmet sunan yaklaşık 40 turizm merkezi bulunmaktadır." dedi.