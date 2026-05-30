Fidan: ABD ile İran arasında bir anlaşma her zamankinden daha yakın

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran arasındaki arabuluculuk faaliyetlerine yönelik, "Her iki taraf da olumlu bir sonuca ulaşmak istiyor. Bir anlaşma her zamankinden daha yakın." dedi.

Fidan, Japonya merkezli Nikkei Asia dergisine röportaj verdi.

Fidan, İran, ABD ve İsrail arasında yürürlükte olan ateşkesle birlikte görüşmelerin, uluslararası petrol ticareti açısından kritik önemdeki Hürmüz Boğazı üzerinde yoğunlaştığını söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, tarafların Hürmüz Boğazının yeniden açılmasına ilişkin nihai bir anlaşmaya varmaları halinde "nükleer görüşmelere geçileceğini öngören bir plan üzerinde mutabık" kaldığını vurguladı.

Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın hem ABD hem İran üzerinde büyük baskı oluşturduğunu, ayrıca enerji güvenliği, gıda güvenliği ve artan fiyatlar dahil olmak üzere uluslararası etkisinin son derece büyük olduğunu ifade eden Fidan, "Bu, nükleer dosyaların önüne geçen bir mesele haline geldi." dedi.

Fidan, ABD ile İran’ın çatışmaları sona erdirme konusunda anlaşmaları durumunda Gazze Şeridi’ne yönelik bir barış planına ilişkin görüşmelerin de hız kazanabileceğine inandığını söyledi.

İsrailli siyasetçilerin Türkiye’yi "gelecekteki strajik bir tehdit" olarak nitelendiren açıklamalarına ilişkin Fidan, "İsrail iç siyasetinde ne yazık ki bölgesel hedefleri yürütmek için sürekli bir düşmana ihtiyaç duyuluyor. Ancak herkes biliyor ki İsrail’in peşinde olduğu şey güvenlik değil, daha fazla toprak." ifadelerini kullandı.