KDP Sözcüsü: Başkan Barzani, tarafları bir araya gelerek sorunları çözmeye çağırıyor

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sözcüsü Mahmud Muhammed, KDP'nin Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi çıkmazı sona erdirmek için her türlü çabayı göstereceğini vurguladı.

KDP Sözcüsü Muhammed, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü, düzenlediği basın toplantısında, "Başkan Barzani'nin çağrısı çok açık; partilerin yakınlaşması ve sorunları çözmesi gerekiyor." dedi.

KDP heyetinin tüm siyasi partileri ziyaret ettiğini ve artık kapılarının tüm partilere açık olduğunu belirten Mahmud Muhammed, KDP'nin siyasi krizi aşmak için her türlü çabayı göstereceğini vurguladı.

Sözcü Muhammed sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz, Parlamento başkanlığı ve hükümet kabinesinin kurulmasındaki çıkmazı sona erdirmektir. Sorunları çözmek için her türlü çabayı göstereceğiz. Kürdistan İslami Birlik (Yekgirtu) Partisi'nin girişimini destekliyoruz, daha önce siyasi çıkmazın son bulması için çaba gösteren tüm siyasi partileri desteklediğimiz gibi."

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve KDP arasındaki ikili ilişkilere ilişkin olarak Mahmud Muhammed, geçmişte birçok görüşme gerçekleştirdiklerini ve çeşitli konularda ortak bir anlayışa vardıklarını söyledi.

Bağdat-Erbil ilişkilerini de değerlendiren Muhammed, "Kürdistan Bölgesi Başbakanı'nın Bağdat ziyaretinden sonra iki hükümet arasındaki ilişkilerin daha iyi bir aşamaya geçeceği kesindir." dedi.