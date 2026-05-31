Pete Hegseth: Hürmüz Boğazı gemi geçişlerine ücretsiz olarak açık olacak

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Hürmüz Boğazı'nın İran tarafınca herhangi bir ücret alınmaksızın gemi geçişlerine açılacağını vurguladı.

Hegseth, basın mensuplarına verdiği açıklamada, "Hürmüz Boğazı ücretsiz olarak açık olacak ve herkes tarafından kullanılabilecek, olması gereken durum da budur." dedi.

Hatemu'l Enbiya Karargahı ise tüm gemi ve petrol tankerlerinin İran'ın belirlediği rotaları izlemek zorunda olduğunu vurguladı.

Karargah tarafından yapılan açıklamada, "Tüm gemiler ve petrol tankerleri İran'ın belirlediği rotaları izlemek zorundadır." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Tüm gemiler ve petrol tankerleri ayrıca İran Devrim Muhafızları Donanması'ndan izin almak zorundadır." ifadesi kullanıldı.