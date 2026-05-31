CENTCOM: İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 5 ticari gemiyi devre dışı bıraktık

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 5 ticari geminin devre dışı bırakıldığını ve 116'sının yönlendirildiğini duyurdu.

CENTCOM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'a yönelik deniz ablukasının tam olarak uygulanmasını sağlamak için 5 ticari gemiyi devre dışı bıraktık ve 116'sını yönlendirdik." ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Dün ayrıca bir İran limanına doğru seyrederek ablukayı delmeye çalışan Gambiya bayraklı bir gemiyi de devre dışı bıraktık. Emirlere uymaması üzerine makine dairesine bir füze fırlatarak gemiyi devre dışı bıraktık, bu da geminin durmasına neden oldu."

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İran'a yönelik ablukayı kaldırma kararı aldığını belirtmişti.