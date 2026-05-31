Bayram tatilinde Halepçe'yi 100 binden fazla turist ziyaret etti

Halepçe Turizm Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili planının başarılı bir şekilde uygulandığını ve tatil boyunca 100 binden fazla turistin Helepçe'yi ziyaret ettiğini duyurdu.

Kurban Bayramı tatili planının başarılı bir şekilde uygulandığını kaydeden Halepçe Turizm Genel Müdürlüğü, ekiplerinin sürekli olarak sahada rehberlik sağladığını, fiyatları kontrol ettiklerini ve temizliği koruduğunu bildirdi.

82'den fazla turistik bölgenin yönergelere uyması konusunda uyarıda bulunulduğu ve herhangi bir olumsuz olayın bildirilmediği ifade edildi.