"Mikro Mavi Ay" bu gece Şam semalarında belirecek

Suriye’nin başkenti Şam semaları, bu gece iki farklı astronomik gelişmenin aynı ana denk gelmesiyle oluşan ve "Mikro Mavi Ay" olarak adlandırılan büyüleyici bir doğa olayına sahne olacak. Bu nadir görsel şölene, Güneş Sistemi'nin en parlak dört gezegeni de eşlik edecek.

Suriye Astronomi Derneği Üyesi Nebil Bêş yaptığı açıklamada, bu gökyüzü olayının önemine dikkat çekerek, 2026 yılında ilk kez "Mavi Ay" ile "Mikro Ay" olgularının eş zamanlı olarak gözlemleneceğini belirtti.

Nebil Bêş, "Mavi Ay" ifadesinin, aynı miladi ay içerisinde Dolunay evresinin ikinci kez gerçekleşmesi anlamına geldiğini, bunun Ay'ın renginin maviye döneceği anlamına gelmediğini, sadece astronomik bir terim olduğunu vurguladı.

Ay Normale Göre %5,5 Daha Küçük Görünecek

Haberin diğer ayağı olan "Mikro Ay" kavramına da açıklık getiren Nebil Bêş, bu durumun Ay’ın yörüngesinde Dünya’ya en uzak noktaya ulaşmasıyla gerçekleştiğini ifade etti.

Bu mesafe nedeniyle Ay, Dünya'dan bakıldığında alışılagelmiş görüntüsünden daha küçük ve %10,5 oranında daha az parlak görünecek. Verilere göre bu geceki Ay, ortalama Dolunay boyutundan %5,5 daha küçük bir hacimle gökyüzünde yer alacak.

Dört Dev Gezegen de Eşlik Edecek

Bu gece gökyüzü meraklıları sadece Ay'ı değil, Güneş Sistemi’nin dört parlak gezegenini de çıplak gözle izleme fırsatı bulacak. Venüs ve Jüpiter, Güneş battıktan hemen sonra batı ufkunda belirecek, Mars ve Satürn ise sabaha karşı, Güneş doğmadan önce gökyüzünde net bir şekilde seçilebilecek.

Suriye Astronomi Derneği, bu görsel şöleni izlemek için herhangi bir teleskop ya da özel ekipmana ihtiyaç duyulmadığını, şehrin ışıklarından uzak ve açık bir gökyüzünün bu anın tadını çıkarmak için yeterli olacağını duyurdu.

2026'nın İkinci Yarısı Astronomik Olaylarla Dolu Geçecek

Astronom Nebil Bêş, 2026 yılının ikinci yarısının da gökyüzü olayları açısından oldukça zengin geçeceğini müjdeledi.

Nebil Bêş, ağustos ayında gerçekleşecek meteor yağmurları (Persid), aralık ayındaki bir diğer önemli göktaşı yağmuru (Geminid) ve yılın son aylarında Jüpiter ile Satürn gezegenlerinin Dünya'dan en net ve parlak haliyle görülebileceği dönemlerin yaklaşmakta olduğunu belirtti.

Bu gece yaşanacak fenomen, iki farklı astronomik döngünün (Ay evresi ve yörünge döngüsü) ender görülen bir kesişimi olarak, hem bilim dünyası hem de amatör astronomlar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.