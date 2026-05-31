Trump, Tom Barrack’ı Irak ve Suriye Özel Temsilcisi olarak atadı

ABD Başkanı Donald Trump, Tom Barrack'ı Irak ve Suriye Özel Temsilcisi olarak görevlendirdi. Bu karar, Bağdat ve Şam hükümetleri ile "stratejik iş birliklerini" geliştirmeyi amaçladığı şeklinde yorumlandı.

Truth Social sosyal medya platformundan 31 Mayıs 2026 Pazar günü açıklama yapan Donald Trump, şu anda ABD’nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Tom Barrack'a, Irak ve Suriye Özel Temsilciliği şeklinde yeni bir misyon verildiğini duyurdu.

Bu adımın, "ABD’nin Irak ve Suriye ile olan ilişkilerinin sürekli bir büyüme içinde olduğu ve stratejik iş birliklerinin yeni bir aşamaya geçtiği" bir dönemde atıldığına dikkat çekildi.

Trump'ın kararına göre Tom Barrack, Ankara Büyükelçiliği görevini de sürdürecek, ancak aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığının tam desteğiyle Washington’ın Irak ve Suriye’deki siyasi ve diplomatik dosyalarını yönetecek.

Trump paylaştığı mesajda Barrack'ın çalışmalarından övgüyle bahsederek, "Tom harika bir iş çıkardı. Ülkemize hizmet etmedeki sürekliliği ve kararlılığı için kendisine çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Bu yeni atama, bölgenin hassas bir siyasi ve askeri süreçten geçtiği ve Washington’ın üst düzey bir temsilci aracılığıyla bölge hükümetleriyle koordinasyonunu artırmak istediği bir sırada gerçekleşti.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Ekim 2025 Pazar günü yine sosyal medya hesabı üzerinden Mark Savaya’yı Irak Özel Temsilcisi olarak atamıştı, ancak Savaya birkaç ay sonra herhangi bir resmi açıklama yapılmaksızın görevinden ayrılmıştı.

Daha sonra 1 Şubat 2026 tarihinde Reuters Haber Ajansı’na konuşan konuya yakın kaynaklar, geçen yılın ekim ayında Trump tarafından Irak Özel Temsilcisi olarak atanan Mark Savaya’nın görevden uzaklaştırıldığını iddia etmişti.

Kaynakların aktardığı bilgilere göre Savaya’nın görevden alınmasının arkasındaki temel nedenlerden biri, hassas dosyaları kötü yönetmesi ve özellikle Nuri el-Maliki’nin Irak Başbakanlığına yeniden aday gösterilmesini engelleyememesiydi. Trump, Maliki'nin başbakan adaylığına karşı olduğunu daha önce açıkça ilan etmişti.