Bessent: İran, ilk kez nükleer silah bulundurmamayı kabul etme noktasında taviz veriyor

2 saat önce

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yürütülen "Ekonomik Öfke" (Economic Fury) operasyonunun Tahran'daki yönetim yapısını kökten değiştirdiğini belirterek, İran’ın tarihte ilk kez nükleer silahtan vazgeçmeyi müzakere etmeye hazır bir noktaya geldiğini savundu.

Fox News televizyonuna özel bir mülakat veren ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Ekonomik Öfke" operasyonunun sadece bir baskı aracı olmadığını, Tahran'daki güç dengelerini dönüştürdüğünü söyledi.

Bessent, "Biz rejim değiştirmedik, rejimin yapısını değiştirdik. İran liderliğinin birinci ve ikinci kademe kadroları artık yok, şu an karşımızda üçüncü kademe bir yönetim var ve onlarla muhatap oluyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'ın iç durumuna ilişkin çarpıcı iddialarda bulunan Bessent, İran ordusunun %50'sinin maaşlarını alamadığını, polis güçlerinin karakolları terk ettiğini iddia etti.

Bakan Bessent ayrıca, İran’ın petrol ihracatının can damarı olan "Hark Adası" başta olmak üzere limanlara yönelik uygulanan ablukanın, ülkeyi tamamen felç ettiğini ileri sürdü.

ABD Hazine Bakanı, Trump yönetiminin İran ile herhangi bir anlaşmaya varması ve "misyonun tamamlanması" için olmazsa olmaz niteliğindeki 4 temel şartı şu şekilde sıraladı:

- Hürmüz Boğazı'nda Seyrüsefer Özgürlüğü: Boğazın tamamen sivil ve ticari gemi trafiğine açılması, deniz taşımacılığında normalliğe dönülmesi.

- Uranyum Kontrolü: İran'ın elinde bulunan tüm zenginleştirilmiş uranyuma el konulması veya tamamen tasfiye edilmesi.

- Nükleer Silahların Ortadan Kaldırılması: İran'ın hiçbir şekilde nükleer silah üretmeyeceğine ve satın almayacağına dair koşulsuz bir güvence verilmesi.

- İran'ın "Normal Bir Devlete" Dönüşmesi: Tahran yönetiminin 47 yıl aradan sonra normal bir devlet gibi davranmaya zorlanması ve bölgedeki silahlı gruplara verdiği desteği tamamen kesmesi.

Açıklamalarının devamında ABD vatandaşlarına seslenen Bessent, enerji ve akaryakıt fiyatlarının düşüş eğiliminde olduğu müjdesini verdi.

Bakan Bessent, Trump döneminde doğan her çocuğun hesabına, finansal okuryazarlık ve yatırım bilincini geliştirmek amacıyla hükümet tarafından 1000 dolar yatırılmasını öngören "Trump Hesabı" projesine de değindi.

Üzerinde Donald Trump’ın portresinin yer alacağı yeni bir 250 dolarlık banknot basılacağı yönündeki iddialara da açıklık getiren Hazine Bakanı, "Bu konu şu an Kongre'de bir yasa tasarısı olarak bulunuyor, eğer kabul edilirse derhal uygulamaya koyarız." dedi.

Bessent, ABD'nin kuruluşunun 250. yıl dönümünde Trump'ın başkanlık koltuğunda oturuyor olması nedeniyle bu adımın oldukça anlamlı ve uygun olacağını sözlerine ekledi.