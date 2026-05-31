Kalibaf: Haklarımızı göz ardı eden hiçbir anlaşmayı imzalamayacağız

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesinin dış baskılara boyun eğmeyeceğini ve İran halkının haklarını göz ardı eden hiçbir anlaşmaya imza atmayacağını belirtirken, İran’ın "yeni bir savaş aşamasında" olduğunu belirten açıklamalarında, düşmanın iç cephedeki birliği bozarak askeri başarısızlıklarını telafi etmeye çalıştığını vurguladı.

Muhammed Bakır Kalibaf, 31 Mayıs 2026 Pazar günü yaptığı açıklamada, İran halkının tarihi bir irade sınavından geçtiğini söyleyerek, "Düşman bu yeni aşamada, ekonomik baskılar ve medya kampanyaları aracılığıyla iç birliği bozmayı, ulusal uyumu yok etmeyi ve bizi teslim olmaya zorlamayı hedefliyor, ancak bu boş bir hayalden ibarettir." dedi.

İran'ın ve İslam'ın varlığını ortadan kaldırmak isteyen "kana susamış bir düşmana" karşı direndiklerini kaydeden Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek nesiller, anne ve babalarının bu dik duruşuyla gurur duyacaktır. Bu savaştaki zaferimizin sırrı sadece silah değil, düşmanı geri adım atmaya zorlayan halkın birliği ve direnişidir."

İran Meclis Başkanı, ülkesinin ancak İran halkının tüm haklarının eksiksiz korunduğundan emin olunması halinde bir anlaşmayı kabul edeceğini dile getirdi.

Kalibaf’ın bu sert açıklamaları, Washington’ın müzakere şartlarını ağırlaştırdığına yönelik haberlerin çıktığı bir döneme denk geldi. The New York Times gazetesinin haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine nükleer maddeler konusundaki şartları daha da ağırlaştıran yeni bir anlaşma teklifi gönderdi.

Kalibaf bu duruma atıfta bulunarak, "İran halkının tüm haklarının korunduğundan emin olana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız." şeklinde konuştu.

Buna karşılık ABD Başkanı Donald Trump ise Fox News’a verdiği mülakatta, Tahran’ın nükleer silah üretmeme ve satın almama konusunda güvence verdiğini belirtti. Ancak Trump, istedikleri sonucu alamamaları halinde "işlerin çok farklı bir boyuta evrileceği" uyarısında bulundu.

Aynı zamanda ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth de diplomatik görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda, Washington'ın İran'a karşı askeri seçeneğe geri dönmeye hazır olduğu ikazını yaptı.

İki ülke arasındaki askeri ve diplomatik gerilim, 28 Şubat'ta başlayan çatışmaların ardından tırmanışa geçmişti. Mevcut süreçte "Hürmüz Boğazı" krizi ve "Nükleer Dosya", barışçıl bir uzlaşının önündeki en büyük engeller olarak kalmaya devam ediyor. Tahran yönetimi, nükleer konunun ancak genel bir anlaşma imzalandıktan sonra müzakere edilmesinde ısrar ederken, Washington ise masaya oturulmadan önce kesin taahhütler ve ön güvenceler talep ediyor.