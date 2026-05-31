Pezeşkiyan: Ülke yönetimi dar bir elit kesimin elinde kalmamalı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke yönetiminin yalnızca dar bir yetkili ve karar verici çevrenin elinde kalmaması gerektiğini belirtti.

Mesud Pezeşkiyan, bugün (31 Mayıs 2026 Pazar) Bilim Bakanlığı yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı konuşmada, ülkenin içinden geçtiği siyasi ve ekonomik baskıların, yenilikçi çözümlere, farklı perspektiflere ve uzman görüşlerine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı ayrıca, mevcut sorun ve krizlerin aşılabilmesi için tüm ulusal dinamiklerin ve enerjinin harekete geçirilmesine, güçlü bir sorumluluk bilincine ve sahada aktif çalışmaya ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

Pezeşkiyan’ın bu çıkışı, İran iç siyasetinde karar alma mekanizmaları ve yetkilerin farklı kurumlar arasındaki dağılımına yönelik süregelen tartışmaların yaşandığı bir döneme denk geldi.

Ülkedeki bazı yetkililer ve siyasi çevreler, özellikle bölgesel ve ekonomik baskıların yoğunlaştığı bu süreçte, genel politikaların şekillendirilmesinde hükümete ve uzman kadrolara daha fazla rol verilmesini talep ediyor.

Bu durumun, karar alma mekanizmasındaki katılım tabanını genişleteceği ve akademik birikimlerden en üst düzeyde faydalanılmasını sağlayacağı belirtiliyor.