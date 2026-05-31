Ali Zeydi: Irak ve ABD ortaklıklarını daha da güçlendirmeli

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Irak ile ABD arasında yapıcı bir ilişkinin kurulması, Stratejik Çerçeve Anlaşması ve ikili mutabakat zaptı kapsamında ortak çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, 31 Mayıs 2026 Pazar günü ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Joshua Harris'i kabul etti.

Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarının yanı sıra hem Bağdat hem de Washington’ın ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde ekonomi, yatırım ve kültür başta olmak üzere tüm alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi ve genişletilmesi yollarının ele alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre görüşme sırasında Başbakan Zeydi, iki ülke arasında yapıcı ilişkilerin tesisi ile Stratejik Çerçeve Anlaşması ve ikili mutabakat zaptı mekanizmaları çerçevesinde ortak faaliyetlerin devam ettirilmesinin önemini vurguladı.

İkili ve bölgesel meselelerde ortaklık ve koordinasyonun güçlendirilmesi yönündeki kararlılıkların yinelendiği görüşmede, çatışmaların çözümünde, bölgede güvenlik ile istikrarın kökleştirilmesinde diyalog ve diplomasi dilinin hakim kılınması için çalışılması gerektiğinin öneminin ifade edildiği aktarıldı.