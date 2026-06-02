ABD-İran müzakerelerinin yeniden başladığı bildirildi

CNN'in haberine göre İran medyasının, İsrail'in Lübnan'daki eylemleri nedeniyle müzakereleri protesto amacıyla askıya aldığını duyurmasından yalnızca birkaç saat sonra, Washington ile Tahran arasındaki dolaylı görüşmeler yeniden normal seyrine döndü.

ABD Başkanı Donald Trump, ABC televizyonu ve Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada, görüşmelerin hızla devam ettiğini belirtti.

Trump, önümüzdeki hafta ateşkesin uzatılması ve küresel deniz ticaretinin ana damarı olan Hürmüz Boğazı’nın tamamen trafiğe açılması yönünde resmi bir anlaşmaya varılabileceğini öngördü. Ancak ABD Başkanı, masada ek kazanımlar elde etmek ve anlaşma şartlarını revize etmek adına son imza için acele etmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Diplomatik kaynaklardan sızan bilgilere göre anlaşma taslağı karşılıklı bir ateşkesi ve yaptırımların kısmen hafifletilmesini öngörüyor. Buna karşın müzakereler oldukça çetrefilli başlıklar nedeniyle tıkanma noktasına gelmiş durumda.

Nükleer Dosya: Trump, İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumdan tamamen vazgeçmesini ve bunu ülke dışına çıkarmasını şart koşuyor. Tahran ise bu aşamada nükleer programının detaylarını tartışmayı kesin bir dille reddediyor.

Bloke Edilen Fonlar: İran’ın dondurulmuş 12 milyar dolarının serbest bırakılması müzakere edilirken, Tahran yönetimi tüm yaptırımların kaldırılmasını ve mali garanti verilmesini talep ediyor. Washington ise mevcut aşamada bu talebi geri çevirmiş durumda.

Arakçi: "Ateşkes Tüm Cepheleri Kapsamalı"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD ile varılacak herhangi bir ateşkesin Lübnan da dahil olmak üzere tüm cepheleri kapsaması gerektiğini vurguladı.

Arakçi, yaşanabilecek olası ihlallerden doğrudan Washington ve İsrail'in sorumlu olacağını belirtti.

İran’ın müzakereleri durdurma yönündeki resti, Devrim Muhafızları’na yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı’nın, Lübnan’daki ateşkes ihlallerine yanıt olarak Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapatılması ve Babülmendep Boğazı’nın felç edilmesi seçeneklerini gündeme getirmesinin ardından gelmişti. Tahran'dan yükselen bu tehditler, küresel piyasalarda petrol fiyatlarının anında %7'den fazla yükselmesine yol açtı.