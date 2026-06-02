Ketaib Hizbullah lideri ABD'de hakim karşısına çıkarıldı

Irak'taki Şii milis gücü Ketaib Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden Muhammed Bakır Saidi, ABD, Kanada ve Avrupa’da terör saldırıları planladığı yönündeki suçlamaları reddederek suçsuz olduğunu savundu.

Manhattan Federal Mahkemesinde görülen davada Saidi'nin avukatı Andrew Dalack, müvekkili adına mahkemeye bir savunma sunarak, ABD'nin "terör örgütleri listesinde" yer alan Ketaib Hizbullah'a maddi destek sağlamak başta olmak üzere yöneltilen 8 farklı suçlamayı reddetti.

Duruşmada bir tercüman aracılığıyla söz alan Saidi, Federal Hakim Colleen McMahon ve savcıların oturduğu kürsüyü işaret ederek, "Ben suçlu değilim, biz bir savaşın içindeyiz. Sizin füzelerinizle çocuklar öldürülüyor" ifadelerini kullandı.

Duruşma salonuna cezaevi kıyafetiyle ve ayakları kelepçeli olarak getirilen Saidi’nin bu sözleri üzerine Hakim McMahon, yüksek sesle oturması talimatını verdi. Federal polislerin müdahalesinin ardından Saidi yerine oturtuldu.

ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 32 yaşındaki Saidi’nin geçtiğimiz ayın ortalarında ABD, Kanada ve Avrupa’da Musevi merkezleri dahil birçok noktaya saldırı planladığı gerekçesiyle yakalanarak ABD'ye iade edildiğini açıklamıştı.

Amerikalı yetkililer Saidi’nin nerede ve ne zaman gözaltına alındığını resmi olarak açıklamazken, uluslararası haber ajansı Reuters, operasyonun Türkiye'de gerçekleştirildiğini aktardı.

Konuya ilişkin açıklama yapan FBI Direktörü Kash Patel, "Saidi, dünya çapında çok sayıda kitlesel terör eylemi gerçekleştirmekten sorumlu, önemli ve tehlikeli bir hedefti" değerlendirmesinde bulundu.