Ashab-ı Kehf’ten İsrail’e tehdit: Beyrut vurulursa Eilat’ı hedef alırız

Ashab-ı Kehf, 2 Haziran 2026 Salı günü yayımladığı bildiride, Beyrut veya Lübnan’ın güneyinin herhangi bir İsrail saldırısına maruz kalması halinde, İsrail'in Eilat şehrini ve limanını hedef alacaklarını belirtti.

"Beyrut ve güneydeki halkımız hedef alınırsa, işgal altındaki topraklarda bulunan Eilat bölgesi ve limanı Ashab-ı Kehf’in operasyon sahası olacaktır." denilen açıklamada, atılacak her adımın Direniş Ekseni ile koordineli olacağı vurgulandı.

Silah Bırakma Çağrılarına Ret

Ashab-ı Kehf, yayımladığı bildiride grupların silahlarını teslim etmesine yönelik siyasi talepleri de reddetti. Yüksek Dini Merci’nin bu silahsızlanma sürecini desteklediği yönündeki iddiaları ise "batıl amaçlı sözler" olarak nitelendirdi.

Dini merciin geçmişte ilan ettiği "Kifayi Cihad" fetvasını, Gazze ve Lübnan savaşına yönelik tutumlarını hatırlatan grup, eski Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın açıklamalarına da atıfta bulunarak dini merciin duruşunu "Filistin halkının zaferini desteklemek" olarak tanımladı.

Trump'ın Ateşkes Açıklamasından Önce Geldi

Bu bildiri, İsrail’in Beyrut ve Lübnan'ın güneyine yönelik tehditlerini tırmandırmasından birkaç saat sonra, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü ve İsrail ile Hizbullah’ın çatışmaları azaltma ile ateşkes konusunda mutabık kaldığını duyurmasından önce yayımlandı.

Daha önce Netanyahu, Hizbullah’ın saldırılarını durdurmaması halinde İsrail’in Beyrut’u vuracağını açıklamış, İsrail ordusu da Beyrut’un güneyindeki bazı noktaların vurulması emrini vermişti. Bu durum, binlerce sivilin bölgeyi terk etmesine yol açmıştı.

Ashab-ı Kehf Kimdir?

Ashab-ı Kehf, Irak'ta 2019 yılından bu yana adı duyulan en dikkat çekici gruplardan biri olarak kabul ediliyor. Net bir liderliği veya ilan edilmiş bir örgüt şeması bulunmayan grup, Batı medyası tarafından Irak'taki İran destekli yapılardan biri olarak nitelendiriliyor. Grubun adı, daha önce de ABD, Türkiye ve İsrail çıkarlarına yönelik tehdit ve üstlenme bildirilerinde sıkça yer almıştı.