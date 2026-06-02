ABD, NATO ülkelerinde nükleer silah konuşlandırmayı tartışıyor

İngiliz Financial Times (FT) gazetesinin yayımladığı yeni bir raporda, ABD Hükümetinin, şimdiye kadar bünyesinde nükleer silah barındırmayan bazı Avrupa merkezli NATO üyesi ülkelerde nükleer silah konuşlandırma hazırlığı içinde olduğu ileri sürüldü.

Haberde yer alan bilgilere göre Washington, halihazırda ABD nükleer bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapan altı ülkenin dışındaki bölgelere de nükleer cephanelik taşımaya hazır olduğunu gösterdi. Bu yeni planın, hem konvansiyonel hem de nükleer saldırı düzenleme yeteneğine sahip olan "çift kabiliyetli" savaş uçaklarına dayandırılacağı belirtildi.

NATO'nun doğu kanadındaki ülkelerin, özellikle de Polonya ve Baltık devletlerinin bu adımı memnuniyetle karşıladığı ve söz konusu askeri nükleer üslere ev sahipliği yapma arzularını dile getirdikleri aktarıldı. Konunun şu sıralar NATO içinde yoğun şekilde tartışıldığı ifade ediliyor.

Raporda, ittifak içi görüşmeler devam etse de bu konuda nihai bir anlaşmaya varılmasının henüz uzak bir ihtimal olduğu vurgulandı. Öte yandan uluslararası haber ajansı Reuters, raporda yer alan bu bilgilerin doğruluğunu henüz bağımsız kaynaklardan teyit edemediklerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump ve dış politika ekibi, Avrupalı müttefiklerini savunma bütçelerine yeterli pay ayırmamakla ve kendi güvenlikleri için aşırı derecede ABD'ye bağımlı kalmakla sık sık eleştiriyor.

Uzmanlar, nükleer silahların Avrupa genelinde yayılmasına yönelik bu stratejik adımın hayata geçmesi durumunda, Avrupa savunma mimarisinde büyük bir kırılma yaşanacağını ve Rusya karşısındaki askeri güç dengesinin kökten değişeceğini belirtiyor.