İsmail Kaani: Savaş yeniden başlarsa Babülmendep Boğazı'nı da kapatırız

2 saat önce

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, İsrail ve ABD'ye yönelik sert uyarılarda bulunarak, yeni savaş cepheleri açacaklarını ve Babülmendep Boğazı'ndaki deniz trafiğini Hürmüz Boğazı ile aynı duruma getireceklerini bildirdi.

Kaani yayımladığı yeni mesajında, Direniş Ekseni'nin bölgedeki denklemleri değiştirmek üzere hazırlık yaptığını belirtti.

İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki "saldırgan eylemlerinin" ABD desteğiyle yürütüldüğünü kaydeden Kudüs Gücü Komutanı, bu durumun Direniş Ekseni'ni her iki cepheye olan desteğini artırmaya ve yeni savaş cephelerini aktif hale getirmeye sevk ettiğini vurguladı.

İsmail Kaani, küresel ticaretin merkez üslerinden biri olan Babülmendep Boğazı’nı kapatma tehdidinde bulunarak, bu hattaki deniz trafiğinin geleceğinin Hürmüz Boğazı ile tamamen eş değer ve benzer bir kaderi paylaşacağını ifade etti.

İsrail’i Güney Lübnan ve Gazze’de eş zamanlı suç işlemekle suçlayan Kaani, "Bu durum İsrail'i Hizbullah'ın operasyon kasırgasının içine itecek ve Filistinli gençlerin yeni bir direniş fırtınasıyla karşı karşıya bırakacaktır" uyarısında bulundu.

Yemen ile Afrika Boynuzu arasında yer alan Babülmendep Boğazı, dünyanın en önemli suyollarından biri olarak kabul ediliyor. Küresel deniz ticaretinin yaklaşık %15'i bu hat üzerinden gerçekleştiriliyor. Gazze ve Lübnan'daki çatışmaların tırmanmasının ardından, İran'a yakınlığıyla bilinen Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz ve Babülmendep'te ticari gemilere yönelik çok sayıda füze ve İHA saldırısı düzenlemişti.