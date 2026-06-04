Başkan Barzani, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi İnan’ı kabul etti

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Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, bölgede yaşanan gerilimler karşısında Kürdistan Bölgesi’nin sergilediği bilgece politikalardan ötürü ülkesinin takdirlerini Başkan Mesud Barzani’ye iletti.

Başkan Mesud Barzani, bugün (4 Haziran 2026 Perşembe), Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan’ı kabul etti. Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu da görüşmede hazır bulundu.

Bölgesel düzeydeki son gelişmeler, savaş ve gerilimler hakkında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Büyükelçi İnan, Kürdistan Bölgesi'ni çatışmaların içerisine çekme çabalarına, bölgeye yönelik gerçekleştirilen sürekli ihlal ve bombardımanlara rağmen, Kürdistan Bölgesi'nin hiçbir şekilde bu savaş ve gerilimlerin bir parçası olmamak için azami gayret göstermesini, sergilediği itidalli ve bilgece politikayı ülkesi adına takdirle karşıladıklarını vurguladı.

Görüşmenin bir diğer bölümünde ise Irak’ta yeni hükümetin kurulmasının ardından yaşanan süreç, Erbil-Bağdat ilişkileri ile Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Irak’taki siyasi taraflar arasındaki ilişkiler masaya yatırıldı. Her iki taraf da mevcut çabaların, sorunların çözümü, farklı alanlarda tam koordinasyonun sağlanması ve engellerin ortadan kaldırılması yönünde olması temennisinde bulundu.

Ayrıca federal Irak, Kürdistan Bölgesi ve Türkiye arasındaki üçlü ilişkilere ışık tutulan görüşmede, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin geçtiğimiz ay Türkiye’ye gerçekleştirdiği son ziyaretin sonuçları ele alınarak, iki taraf arasındaki dostluk ve ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Görüşmenin sonunda, Kürdistan Bölgesi’nin iç durumu ve siyasi sürecin yeniden canlandırılmasına yönelik atılan adımlar da istişare edilen diğer önemli başlıklar arasında yer aldı.