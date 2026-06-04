Kürdistan Bölgesi ve İtalya arasında ortak film projesi

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Kürdistan Çevre Film Festivali'nin ilk turunun başarılı geçmesinin ardından, İtalya'da Rubar Çevre Film Festivali'nin düzenlenmesi için ortak bir mutabakat imzalandı.

Kürdistan Çevre Film Festivali Direktörü Piştiwan Abdullah, bugün (4 Haziran 2026 Perşembe), Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Kürdistan Çevre Film Festivali'nin ilk turunun başarılı geçmesi, iki taraf arasında doğrudan bir ilişki kurulmasını sağladı." dedi.

Kürdistan Çevre Film Festivali'nde seçilen filmlerinin İtalya'da gösterilebileceğini belirten Piştiwan Abdullah, İtalya'daki festivalin öneminden bahsederek, "Çevre koruma ve sanat ile doğa arasındaki bağı benimseyen Rubar Çevre Film Festivali her yıl İtalya'da düzenleniyor." sözlerini kullandı.

İmzalanan mutabakata dair bilgi veren Abdullah, "Bu mutabakat, uluslararası ilişkilerin sadece başlangıcı ve bir sonraki aşamada diğer uluslararası çevre festivalleriyle ortaklıklar kurmaya çalışacağız. Bu adımın temel amacı, Kürt film yapımcılarının sesini duyurmaktır." diye konuştu.

Gelecek yılki festivalin sadece sinemalarda değil, açık havada ve doğada düzenleneceğini belirten Abdullah, "Bu tür ortaklıklar, Kürdistan Çevre Film Festivali'nin dünyadaki özel festivaller haritasındaki konumunu güçlendirebilir ve aynı zamanda Kürt filmlerinin ve sanatının dünyada daha fazla geliştirilmesine zemin hazırlayabilir." dedi.