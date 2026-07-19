Yatırım Kurulu Başkanı: Başbakan Barzani’nin politikalarıyla yabancı yatırımcı ilgisi arttı

2 saat önce

Yatırım Kurulu Başkanı Muhammed Şukri, Kürdistan Bölgesi’nin kalkınma ve yatırım konusunda başarılı bir model teşkil ettiğini belirterek, Irak Hükümetinin, başta "Runaki" projesi olmak üzere Erbil’in stratejik projelerdeki deneyimlerinden faydalanmak istediğini söyledi.

Kurul Başkanı Şukri, bugün (19 Temmuz 2026), Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, bölgedeki çeşitli zorluklara rağmen yabancı yatırımcıların ve dünya markalarının Kürdistan Bölgesi’ne olan ilgisinin arttığını vurguladı. Şukri, "Bu artış, Başbakan Mesrur Barzani’nin özel sektöre verdiği önem ile yabancı yatırımcılar için oluşturduğu elverişli yatırım ikliminin bir yansımasıdır." dedi.

Kürdistan Bölgesi’nin kalkınma ve yatırım konusunda başarılı bir model teşkil ettiğini dile getiren Şukri, şu ifadeleri kullandı:

"Irak Hükümeti, Kürdistan Bölgesi’nin tecrübelerinden yararlanmayı hedefliyor. Özellikle Runaki projesi ve diğer birçok stratejik yatırım, Bağdat yönetimi tarafından örnek alınıyor."