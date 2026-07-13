Almanya, 7. Kobani Uluslararası Film Festivali’ne ev sahipliği yapıyor

3 saat önce

Kobani Uluslararası Film Festivali, bu yıl Almanya’nın başkenti Berlin’deki Schöneberg Filmpalast sinemasında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Festival organizatörü Cengo Şerif, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, bu yılki festivale yönelik ilginin oldukça yoğun olduğunu belirtti. Şerif, dünya genelinde 102 farklı ülkeden toplam 913 film başvurusu aldıklarını ifade etti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, başvurular arasından seçilen 75 film resmi yarışma kategorisinde yer alırken, 35 filmin festival süresince beyaz perdede izleyiciyle buluşacağı ve toplamda 8 dalda ödül verileceği bildirildi.

Cengo Şerif, bu yılı önceki dönemlerden ayıran en önemli farkın katılımcı ülkelerin dağılımındaki değişim olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz 6 dönem boyunca en çok film gönderen ülkeler listesinin başında yer alan İran’ın, bu yıl katılım oranında ciddi bir gerileme yaşadığını kaydetti. Şerif, güncel tabloda Almanya’nın en çok başvuru yapan ülke olarak ilk sıraya yerleştiğini, onu Fransa ve Hindistan’ın takip ettiğini belirtti.

Festivalin kapanış töreninde; En İyi Kürtçe Film, En İyi Belgesel, En İyi Animasyon, En İyi Uluslararası Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Senaryo ve En İyi Sinematografi dallarında olmak üzere toplam 8 ödül sahiplerini bulacak.

7. Kobani Uluslararası Film Festivali’nin 4 Eylül 2026 tarihinde başlaması ve üç gün sürmesi planlanıyor.

Geçtiğimiz yıl Almanya’nın Bochum kentinde düzenlenen 6. edisyonda, 127 ülkeden 1100’ün üzerinde film başvurusu ile rekor bir katılım sağlanmıştı. Geçen yılki programda 29 film finale kalarak izleyiciyle buluşmuştu.

Kürdistan Bölgesi ve uluslararası arenadan birçok sinemacıyı bir araya getiren festival, Kürt sinemasını dünya vitrinine taşımayı ve kültürel belleği korumayı amaçlıyor.