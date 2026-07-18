İspanya’da Kürt sineması rüzgarı: 5 film uluslararası festivalde yarışacak

4 saat önce

Erbil Sinema Müdürlüğünün destek ve koordinasyonuyla hazırlanan 5 Kürt filmi, İspanya’da düzenlenecek 12. Uluslararası Şiddet Karşıtı Sinema Festivali’ne katılmaya hak kazandı.

Festivale iki filmle katılan yönetmen Cubrail Ebubekir, Kurdistan24’e açıklamalarda bulundu. Ebubekir, "Beş Kürt filmi, İspanya’daki 12. Uluslararası Şiddet Karşıtı Sinema Festivali’nde yer alacak. 2012 yılından bu yana aralıksız devam eden bu festival, dünyanın en önemli sinematografik ve insani etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Festival her yıl barış, şiddet karşıtlığı, insan haklarının korunması, sosyal adalet ve diyalog kültürünün yaygınlaştırılması temalı dünyanın en seçkin yapımlarını bir araya getiriyor." dedi.

Bu katılımın sadece yönetmenler ve ekipler için bireysel bir başarı olmadığını vurgulayan Ebubekir, "Bu, Kürt sinemasının son yıllarda katettiği ilerlemenin açık bir göstergesidir. Aynı zamanda Kürt kimliği ve kültürünün uluslararası düzeyde tanıtılması adına stratejik bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Kürt sinemacıların eserlerini dünyaya tanıtmak için yoğun çaba sarf ettiğini belirten yönetmen, amacın sadece festivallere katılmak olmadığını; asıl hedefin Kürdistan halkının yaşamını sanatsal ve evrensel bir dille dünya kamuoyuna, eleştirmenlere ve sinema profesyonellerine anlatmak olduğunu dile getirdi.

Festivalde yarışacak filmler şunlar:

"Pelikan" – Yönetmen: Heriş Abdulwehab Haci

"Gökyüzüne Bir Merdiven" – Yönetmen: Abdulxaliq Cewdet

"Umut Deryası" – Yönetmen: Cubrail Ebubekir

"Parçalanmış Nar" – Yönetmen: Cubrail Ebubekir

"Suskun Dağ" – Yönetmen: Sami Kake

Sinemanın en önemli platformlarından biri olarak görülen 12. Uluslararası Şiddet Karşıtı Sinema Festivali’nin, 2 Ekim 2026 tarihinde İspanya’da başlaması ve 9 gün sürmesi planlanıyor. Kürt sinemacıların bu önemli organizasyonda uluslararası jürinin ve izleyicilerin dikkatini çekerek yeni başarılara imza atması bekleniyor.